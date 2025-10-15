На борту самолёта "Уральских авиалиний" у 19-летней пассажирки начались схватки

Во время полёта самолёта "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Самарканд 19-летняя пассажирка едва не стала мамой. Речь идёт о рейсе U6-2861.

Во время горизонтального полёта 19-летняя беременная пассажирка обратилась к бортпроводникам с жалобой на боль в животе. Оказавшиеся на борту врач-невролог и фельдшер диагностировали схватки.

Для будущей мамы оперативно оборудовали удобное место в салоне из нескольких кресел. До окончания полёта врачи находились рядом с будущей мамой и контролировали её состояние. За 10-месячным малышом девушки бережно следила одна из пассажирок самолёта.

Командир воздушного судна предупредил диспетчеров аэропорта, что понадобится "скорая". После посадки в Самарканде пассажирку встретили врачи и доставили в родильный дом, сообщает пресс-служба "Уральских авиалиний".