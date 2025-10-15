Забирала зарплаты и имущество. В Екатеринбурге будут судить заведующую детсада за превышение должностных полномочий

В Екатеринбурге перед судом предстанет заведующая детского сада № 384 по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая 1969 г.р. с августа 2023 по апрель 2024 года незаконно требовала от трех своих сотрудников отдать их зарплаты, а также имущество, приобретенное в пользу учреждения. Общая сумма всего отобранного заведующей составила свыше 101 тыс. рублей.

"Вышеуказанные действия обвиняемой повлекли существенное нарушение прав и законных интересов сотрудников детского сада, выразившееся в причинении материального ущерба и нарушении права на вознаграждение за труд", - пояснили в прокуратуре.

В отношении заведующей утвердили обвинительное заключение по уголовному делу по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, из корыстной и иной личной заинтересованности". Материалы дела направлены в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.