В Ханты-Мансийске супруги организовали ОПГ и оформили липовые документы сотням мигрантов

В Ханты-Мансийске супруги создали преступное сообщество, которое организовало незаконное пребывание в России сотен иностранных граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют 10 человек, включая четверых уроженцев иностранного государства.

По версии следствия, местный житель вместе с супругой создали преступную группу, которая с 2022 по 2024 год за деньги помогала иностранцам нелегально оставаться в России. Участники сообщества подготавливали и предоставляли в государственные органы поддельные документы о трудоустройстве и месте проживания мигрантов. Благодаря этим действиям была осуществлена фиктивная постановка на учет более 330 иностранных граждан.

Для придания видимости легальности обвиняемые организовали работу языкового центра, где проводили фиктивные экзамены на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. После этого они выдавали своим клиентам поддельные сертификаты, необходимые для получения патентов на работу.

В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая организацию преступного сообщества, организацию незаконной миграции, коммерческий подкуп и фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Расследование уголовного дела продолжается.