Яшина* и Кара-Мурзу** заочно арестовали по делу об экстремизме

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата Илью Яшина* по статье о создании и участии в экстремистской организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, согласно данным суда, по этой же статье, а также за фейки об армии заочно арестовали политика Владимира Кара-Мурзу**.

Ранее оба были объявлены в международный розыск. И Яшина*, и Кара-Мурзу** освободили из колоний летом 2024 года в рамках обмена с Западом. Сообщалось, что президент РФ Владимир Путин помиловал осужденных в России перед их обменом.

* признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов

** признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов