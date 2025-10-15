Семинар для специалистов, оказывающих помощь ветеранам СВО, проводится во Владимирской области

15 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

Семинар для специалистов, оказывающих помощь ветеранам СВО, проводится во Владимирской области

Накануне Губернатор Владимирской области Александр Авдеев и полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев приветствовали участников обучающего семинара для сотрудников16 ведомств и организаций, которые оказывают услуги и меры поддержки ветеранам СВО и их семьям во Владимирской области.

(2025)|Фото: avo.ru

Мероприятие было организовано на площадке Областного Дворца культуры и искусства при поддержке Российского общества «Знание».

«Задача очень сложная, и она выходит на первые позиции в государстве. Об этом постоянно говорит Президент России. Это важное дело, которое не измеряется в цифрах и отчётах. Результат – это то, насколько спокойно чувствуют себя семьи», – подчеркнул Игорь Щёголев.

(2025)|Фото: avo.ru

«Это уникальная возможность взаимного обогащения лучшими практиками и опытом регионов Центральной России по организации поддержки наших защитников. Встреча позволит сгенерировать новые идеи, которые помогут наладить координацию между всеми органами власти, некоммерческим сектором и общественностью. А главное – выполнить основную задачу – обеспечить эффективную, адресную помощь и реабилитацию участникам специальной военной операции и их семьям», – отметил Александр Авдеев.

(2025)|Фото: avo.ru

Участие в боевых действиях является для любого человека чрезвычайной и требует сложной адаптации. Причём не только для ветеранов, но и для родных и близких. Всё это делает крайне актуальным организацию психологической реабилитации. 

Программа семинара рассчитана на два дня. Она включает цикл лекций и мастер-классов. Лекторы и эксперты рассказывают об социально-психологических особенностях работы с ветеранами и их семьями, о методах укрепления межведомственного взаимодействия, установления доверительного диалога.

(2025)|Фото: avo.ru

Стоит отметить, что во Владимирской области действует целый комплекс мер по оказанию помощи ветеранам СВО и их семьям, всего 45 мер поддержки, в том числе выплатных. Работает Межведомственная комиссия при Губернаторе по координации оказания необходимой помощи участникам СВО и их семьям. Комиссия осуществляет взаимодействие с  Ассоциацией ветеранов специальной военной операции.

Одной из приоритетных задач на данный момент является цифровизация и оптимизация оказания мер поддержки участникам СВО и их семьям. Ведётся внедрение автоматизированной цифровой информационной платформы «СВОи-33». Платформа обеспечит прямую коммуникацию ветеранов СВО и членов их семей с социальными кураторами. 

Также идет работа  в части помощи в переобучении и трудоустройстве ветеранов спецоперации. В помощь региону – национальный проект «Кадры», по которому предприятия получают финансовую поддержку на оборудование комфортных рабочих мест для людей с инвалидностью, включая ветеранов СВО. В области завершился уже второй очный модуль кадровой программы «Герои-33», в ней участвуют около 50 участников СВО.

 

Теги: александр авдеев, полпред щеголев, семинар, ветераны сво


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети