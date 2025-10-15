Семинар для специалистов, оказывающих помощь ветеранам СВО, проводится во Владимирской области

Накануне Губернатор Владимирской области Александр Авдеев и полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев приветствовали участников обучающего семинара для сотрудников16 ведомств и организаций, которые оказывают услуги и меры поддержки ветеранам СВО и их семьям во Владимирской области.

Мероприятие было организовано на площадке Областного Дворца культуры и искусства при поддержке Российского общества «Знание».

«Задача очень сложная, и она выходит на первые позиции в государстве. Об этом постоянно говорит Президент России. Это важное дело, которое не измеряется в цифрах и отчётах. Результат – это то, насколько спокойно чувствуют себя семьи», – подчеркнул Игорь Щёголев.

«Это уникальная возможность взаимного обогащения лучшими практиками и опытом регионов Центральной России по организации поддержки наших защитников. Встреча позволит сгенерировать новые идеи, которые помогут наладить координацию между всеми органами власти, некоммерческим сектором и общественностью. А главное – выполнить основную задачу – обеспечить эффективную, адресную помощь и реабилитацию участникам специальной военной операции и их семьям», – отметил Александр Авдеев.

Участие в боевых действиях является для любого человека чрезвычайной и требует сложной адаптации. Причём не только для ветеранов, но и для родных и близких. Всё это делает крайне актуальным организацию психологической реабилитации.

Программа семинара рассчитана на два дня. Она включает цикл лекций и мастер-классов. Лекторы и эксперты рассказывают об социально-психологических особенностях работы с ветеранами и их семьями, о методах укрепления межведомственного взаимодействия, установления доверительного диалога.





Стоит отметить, что во Владимирской области действует целый комплекс мер по оказанию помощи ветеранам СВО и их семьям, всего 45 мер поддержки, в том числе выплатных. Работает Межведомственная комиссия при Губернаторе по координации оказания необходимой помощи участникам СВО и их семьям. Комиссия осуществляет взаимодействие с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции.

Одной из приоритетных задач на данный момент является цифровизация и оптимизация оказания мер поддержки участникам СВО и их семьям. Ведётся внедрение автоматизированной цифровой информационной платформы «СВОи-33». Платформа обеспечит прямую коммуникацию ветеранов СВО и членов их семей с социальными кураторами.

Также идет работа в части помощи в переобучении и трудоустройстве ветеранов спецоперации. В помощь региону – национальный проект «Кадры», по которому предприятия получают финансовую поддержку на оборудование комфортных рабочих мест для людей с инвалидностью, включая ветеранов СВО. В области завершился уже второй очный модуль кадровой программы «Герои-33», в ней участвуют около 50 участников СВО.