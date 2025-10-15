На Ямале осудили директора управляющей компании за гибель пяти человек

К пяти годам колонии осудили директора управляющей компании в Лабытнанги из-за пожара, где погибли пять человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Директор управляющей компании из Лабытнанги осуждена на пять лет лишения свободы за преступление, повлекшее гибель пяти человек. Приговор вынесен по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следствие и суд установили, что в 2023 году обвиняемая, занимая должность директора УК, не обеспечила работоспособность систем автоматического включения и выключения электрооборудования в одном из многоквартирных домов на улице Школьной. Также она не провела необходимые пусконаладочные работы и опробование этого оборудования.

Из-за ее бездействия 15 апреля 2023 года вечером в доме произошел пожар. В результате возгорания погибли пять человек, а сам дом был полностью уничтожен.

Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ей запрещено занимать должности в сфере ЖКХ в течение двух лет после отбытия основного срока.