Трамп "крайне недоволен Испанией"

Президент США Дональд Трамп выразил крайнее недовольство политикой Испании, отказывающейся нарастить военные расходы до 5%, как того требует Трамп и что ранее было согласовано с членами НАТО.

Трамп заявил, что это недопустимо: НАТО имеет обязательства защищать Испанию, но сама Испания не хочет брать на себя обязательства по отношению к НАТО.

"Я крайне недоволен Испанией... Это единственная страна НАТО, не поднявшая расходы до 5%. Я думал даже о введении торгового наказания через пошлины и, возможно, сделаю это. Это невероятно неуважительно по отношению к альянсу", - сказал Трамп.

Западные СМИ писали, что Испания и некоторые другие страны считают, что нужно ориентироваться не на фиксированный процент военных расходов, а на выполнение поставленных задач. Если они выполнены, зачем тратить больше? Можно зафиксировать 3,5% на военные цели плюс 1,5% на кибербезопасность, инфраструктуру и т.п. - всего 5%. Однако Трамп недоволен. На днях он высказал мнение, что Испанию, "откровенно говоря, возможно, надо вышвырнуть из НАТО".

В ответ на критику Трампа глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил, что страна привержена участию в НАТО и является надежным союзником по альянсу.