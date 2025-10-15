В Челябинской области бывшие полицейские осуждены за вымогательство и насилие

В Челябинской области суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции. Они признаны виновными в вымогательстве наркотических средств и превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете Челябинской области.

Следствием установлено, что в ночь на 2 июня 2024 года осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с еще одним участником прибыли по месту жительства жителя Кыштыма. Используя служебное положение, они вымогали у мужчины наркотические средства, угрожая применением насилия и спецсредств.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ, которые осуществляли оперативное сопровождение расследования.

Приговором суда каждому полицейскому было назначено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, лишение права занимать должности в правоохранительных органах со сроком на три года и обязательство выплатить компенсацию морального вреда потерпевшему по 200 тыс. рублей с каждого.