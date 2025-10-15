Более 140 пациенток с начала года прошли онкореабилитацию в центре "Градостроитель"

Более 140 пациенток с начала года прошли онкореабилитацию в центре "Градостроитель", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Для них подготовили индивидуальную комплексную программу восстановления.

Направление на реабилитацию жители Тюменской области могут получить у врача поликлиники по месту жительства.

К примеру, у Любови Григорьевны через несколько лет после операции по удалению опухоли молочной железы развилось осложнение – стойкий отек руки из-за нарушения оттока лимфы. Врач физической и реабилитационной медицины Андрей Овчинников зафиксировал увеличение объема левой руки на три сантиметра.

В Областном лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель" для пациентки разработали индивидуальную программу реабилитации: аппаратное воздействие, лимфодренажный массаж, вихревую ванну, регулярные тренировки на специальных тренажерах и в группах лечебной гимнастики.

После завершения курса заметно уменьшился отек, увеличилась подвижность руки и улучшилось общее самочувствие пациентки. Врачи напоминают: важно своевременно обращаться за медицинской помощью, регулярно проходить обследования.

Напомним, онкологи Тюменской области обладают большим опытом лечения злокачественных новообразований молочной железы и внедряют современные методы эстетической реконструкции. Благодаря высокому профессионализму врачей, современному оборудованию и взаимодействию с федеральными научными центрами тюменская онкологическая служба входит в число передовых в России.