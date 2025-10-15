В Екатеринбурге будут защищать учителей после истории с физиком Перминовым

В департаменте образования Екатеринбурга возьмутся за защиту педагогов от неадекватных учеников и нападок родителей. Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", к этому решению подтолкнул инцидент с учителем физики Сергеем Перминовым, который после агрессивного поведения школьника, заломил ему руку и повел в кабинет директора.

"Мы занимаемся защитой учителей, потому что есть случаи давления как со стороны учеников, так и со стороны их родителей. И педагог не должен оставаться один на один с этой ситуацией," — передает канал слова замруководителя депобразования города Ольги Бабченко.

В чем именно будет заключаться защита, пока неясно, однако направления действий в департаменте образования уже обозначили.

Напомним, 13 марта в школе в Академическом районе учитель сначала бросил в восьмиклассника ручкой, а потом заломил руку и повел к директору. Этому предшествовала сцена, когда учащийся громко матерился в классе, публично оскорблял педагога и срывал урок. Несмотря на это, состоявшийся в сентябре суд посчитал такие действия учителя непрофессиональными и назначил ему 1,5 года исправительных работ, на 2 года запретил заниматься педагогической деятельностью и взыскал в пользу ученика компенсацию морального вреда в 120 тысяч рублей. Екатеринбургские общественники уже собрали для бывшего преподавателя деньги для выплаты компенсации.

За Сергея Перминова также вступилась и уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее словам, уголовное наказание — это, определенно, перебор и ситуацию можно было разрешить диалогом. А известный режиссер и телеведущий Никита Михалков и вовсе назвал наказание педагога за попытку защитить свое достоинство "диверсией".

Позднее в Свердловской области создали комиссию по защите чести и достоинства педагогов. Аналогичный Совет недавно стал работать при Минпросвещения России.