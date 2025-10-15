Работу III Всероссийского детского экологического форума в Челябинске открыл Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области открыл III Всероссийский детский экологический форум, который уже по традиции проходит в Челябинске. Также в церемонии открытия масштабного мероприятия принимали председатель Комитета ГосДумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Марков, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, Герой России, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин,директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева и другие.





А участниками форума в 2025 году стали более 3,5 тысяч школьников из 51 региона страны. Стартом торжественной церемонии открытия ДЭФ стал парад флагов регионов-участников.

Алексей Текслер зачитал приветственный адрес от Президента Российской Федерации Владимира Путин, в котором, в частности, говорится: «Приветствую вас на открытии III Всероссийского детского экологического форума. Ваш проект служит важному делу – формированию у подрастающего поколения высокой экологической культуры, воспитанию ответственного, бережного отношения к бесценным природным богатствам России. По доброй традиции форум вновь объединил в Челябинске школьников из многих регионов страны – тех, кто искреннее радеет об экологическом благополучии родных городов и поселков».

В своем приветственном слове губернатор Челябинской области отметил уникальность форума и напомнил, что ДЭФ в этом году проходит в год юбилея Великой Победы и Год защитника Отечества, что придает особую значимость мероприятию.

«Сегодня наши воины защищают страну, а вы, оберегая природу, вносите свой вклад в ее будущее. Наш форум уникален своей практической направленностью, и ваши проекты, год от года становясь все более профессиональными, уверен, они помогут сделать Россию лучше. Желаю вам успешного форума и реализации всех планов! Добро пожаловать в Челябинскую область», - сказал Алексей Текслер.

Дмитрий Кобылкин, приветствуя всех участников ДЭФ, отметил, что форум уже стал доброй традицией.

«В первую очередь хочу поблагодарить Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за то, что, несмотря на такую непростую геополитическую обстановку, связанную с санкциями, с нехваткой где-то денежных средств, финансов, он продолжает обращать внимание на экологию нашей страны. Мне очень приятно, что нас становится все больше и больше. Хочется, чтобы на этих площадках вы не просто поделились опытом уже реализованных проектов, но и смогли приобрести новых друзей», - напутствовал участников Дмитрий Кобылкин.

Александр Бугаев, обращаясь к участникам ДЭФ, сделал акцент на актуальности экологического образования: «Реализация национальных проектов позволяет формировать необходимую инфраструктуру, чтобы молодые люди имели возможность изучать природу, познавать богатства нашей страны и бережно относиться к окружающему миру».

Владислав Головин высказал уверенность, что форум станет площадкой, которая позволит выделить лучшие региональные практики.

«Форум дает уникальную возможность поделиться лучшим опытом и реализовать ваши инициативы. Вместе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным мы поддерживаем ваше стремление сохранять чистоту и порядок — ведь именно с этого начинается настоящий патриотизм».

Татьяна Ковалева в своем выступлении выразила уверенность, что ДЭФ не только обогатит новыми знаниями участников, но и запомнится надолго: «Убеждена, сегодняшний день останется в вашей памяти надолго. Для нас он точно станет особенным. Главное, помните: выбрав экологические профессии, вы сделали важный шаг, и мы обещаем идти рядом с вами всю дорогу, помогать и поддерживать, делая эти профессии все более престижными и востребованными», - подчеркнула глава фонда «Компас».

Напомним, Детский экологический форум будет работать 2 дня 14–15 октября. На площадке ДЭФ состоятся тематические сессии с экспертами, научно-практическая конференция, панельная сессия «Забота о природе: профессиональное призвание или дело каждого», пройдет торжественная церемония награждения команд-победителей в 18 номинациях.

В 2025 году юные экологи из 51 региона России, которые стали победителями 1 (заочного) этапа, представляют свои проекты экспертам. В заочном этапе принимали участие школьные команды из 89 субъектов РФ, в том числе из новых регионов страны.

Форум проводится при поддержке Комитета Государственной Думы по экологии, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ и правительства Челябинской области.