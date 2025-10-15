Очередная помощь военнослужащим от Южного Урала - 40 квадроциклов передал Алексей Текслер

Накануне в ходе рабочей поездки в Сосновский муниципальный округ губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал 40 современных квадроциклов для нужд воинских частей Центрального военного округа.

«Уверен, что эта техника будет востребована. Бойцам спецоперации необходима мобильность, быстрое передвижение, возможность оперативно покинуть автомобиль. За последние несколько лет мы направили порядка 1,5 млрд рублей на целевую поддержку СВО, помогая нашим военным», – сказал Алексей Текслер.

Помощь бойцам, которые сражаются на ЛБС, челябинцы оказывают регулярно. Идет постоянная работа по закупке и передаче в воинские части различного имущества. Ориентируются при этом на те заявки, которые поступают от командиров воинских подразделений, выполняющих боевые задачи.

Так, за время СВО за счет бюджета Южного Урала оказана помощь 60 воинским подразделениям, передано свыше 3,5 тысяч единиц оборудования, в том числе квадрокоптеры, FPV-дроны, тепловизоры, антидроновые системы, стоматологические кабинеты на базе автомобиля «Урал», спецтранспорт и другая техника.

«Поддержка нашей армии и наших ребят — это безусловный приоритет для Челябинской области. Мы системно и планомерно работаем над тем, чтобы военнослужащие, а особенно наши земляки, были обеспечены всем необходимым для выполнения боевых задач и защиты Родины», — отмечал ранее при передачи очередной партии помощи бойцам заместитель губернатора Алексей Фартыгин.

Глава Южного Урала, передавая накануне военным квадроциклы, подчеркнул важность совместной работы правительства региона, муниципалитетов, бизнеса и общественности по поддержке военнослужащих и членов их семей, которая идет с самого начала специальной военной операции.

«Сегодня основная специфика нашей помощи – это наиболее востребованное оборудование: средства передвижения, дроны, средства связи, РЭБ», – сказал Алексей Текслер.

Так, в самом начале осени Челябинск отправил в зону СВО крупную партию спецоборудования для связистов. В груз вошли свыше 140 единиц техники: источники бесперебойного питания, кабели, коммутаторы, радиомосты, телефонные аппараты, медиаконвертеры и роутеры.

«Закрыли потребности, обозначенные в заявке руководителя воинской части. Точно знаем, что ребята очень ждут этот груз, поэтому постарались собрать его максимально оперативно», – рассказал глава Челябинска Алексей Лошкин.

Алексей Текслер также напомнил об опыте челябинцев по созданию и отправке на передовую двух мобильных стоматологических кабинетов на базе автомобиля «Урал», которые могут выдвигаться ближе к линии боевого соприкосновения.

«Это также оказалось очень востребовано. Такого ранее никто не делал для Вооруженных Сил. Мы находим разные возможности, чтобы предоставить армии все самое необходимое», - добавил Алексей Текслер.

Губернатор также напомнил о продолжении поддержки подшефных территорий. Так, в Авдеевке за счет областных средств было восстановлено 2 жилых многоквартирных дома, жильцы уже получили ключи от квартир.

Идет целенаправленная работа и по сбору гумпомощи для жителей освобождаемых территорий. В конце лета министерство общественной безопасности региона по поручению губернатора организовало очередной гумконвой.

«В зоне боевых действий оказываются много гражданских, которые теряют кров, имущество, и им нужны элементарные вещи для жизни. Мы предложили другим министерствам поучаствовать в сборе такой гуманитарной помощи, и все они откликнулись на наш призыв», — сообщал министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб.

Также на Южном Урале при поддержке губернатора на базе 90-й танковой дивизии создан класс операторов БПЛА. Необходимое оборудование для организации класса было приобретено за счет средств областного бюджета.

А для реабилитации ветеранов – участников СВО в регионе постоянно расширяют сеть медицинских учреждений. В частности, в Челябинске капитально отремонтирован окружной военный госпиталь. Здесь по поручению губернатора провели ремонт, облагородили территорию и закупили современное медицинское оборудование.