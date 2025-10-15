В Прикамье суд отправил под домашний арест активистку, финансировавшую экстремистскую организацию

Активистка из Березников Ирина Файзулина* (внесена в список террористов и экстремистов), обвиняемая в финансировании запрещенной организации, отправлена судом под домашний арест. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Ей вменяется ст. 282.3 ч. 1 УК РФ. Она признала вину в спонсировании структур ФБК** (экстремистская организация).

Обвиняемая признала вину, после чего следствие ходатайствовало об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Срок домашнего ареста - до 14 декабря.

* внесена в список террористов и экстремистов

** Фонд признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России.