15 Октября 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Управляющий Антипинского НПЗ не смог добиться вознаграждения в 5,4 млрд рублей

Кассационный суд оставил в силе решение нижестоящего суда о вознаграждении конкурсному управляющему Антипинского НПЗ Константину Сичевому, сообщает РБК Тюмень.

Сичевой рассчитывал получить вознаграждение в сумме 5,4 млрд руб. Суд снизил его до 200 млн.

Решение суда можно обжаловать в Верховном Суде РФ, на это у Константина Сичевого есть два месяца, воспользуется ли он этой возможностью, пока неизвестно.

В июне 2022 года Арбитражный суд Тюменской области установил арбитражному управляющему Константину Сичевому вознаграждение в размере 5,4 млрд руб. (5%) в связи с частичным удовлетворением требований залоговых кредиторов "Сбербанка", "СБК" за счет реализации залогового имущества на торгах. Но из множества компаний-кредиторов "ВТБ Коммодитис трейдинг" не согласилась с таким рекордным размером выплаты и решение о вознаграждении было приостановлено, а банкротное производство затянулось на несколько лет.

Константин Сичевой напомнил о вознаграждении на рубеже 2024-2025 годов, а в середине 2025 года апелляционный суд вынес постановление о снижении суммы его вознаграждения в 27 раз.

Главным доводом суда стало то, что имущество АНПЗ на торгах после банкротства было приобретено на заемные средства самих же залоговых кредиторов, то есть погашены собственные требования, поэтому на 5% при таких обстоятельствах Сичевой претендовать не может. Но конкурсный управляющий с этим не согласился и направил кассационную жалобу, которая не была удовлетворена.

Как сообщало Накануне.RU, в 2019 году завод объявили банкротом, он задолжал Сбербанку порядка 2,9 млрд долларов. Основным владельцем был бизнесмен Дмитрий Мазуров, против него, как и против бывшего гендиректора АНПЗ Геннадия Лисовиченко, было возбуждено уголовное дело по заявлению Германа Грефа. Мазуров скрылся в Италии. В результате процедуры банкротства, "Сбербанк" стал мажоритарным акционером Антипинского НПЗ (80%). В мае 2021 года завод куплен с аукциона "РИ-Инвест" за 110,867 млрд руб.

Сообщалось, что бизнесмен Дмитрий Мазуров присвоил $29 млн "Сбербанка" и растратил 473 млн руб., принадлежавших входившему в ГК "Антипинскому НПЗ". В его уголовном деле – 150 томов. Мазуров, будучи владельцем "Антипинского НПЗ", оформляя кредит, ввел банкиров в заблуждение относительно финансового состояния предприятия. Получив заем, он вывел средства на сторонние организации и присвоил, считает следствие. 12 декабря 2023 года Симоновский суд Москвы приговорил бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова к 10 годам колонии строгого режима за мошенничество, растрату и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн.

В настоящий момент предприятие является единственным промышленным НПЗ в Уральском федеральном округе.

Теги: АНПЗ, вознаграждение, управляющий


