20-летнему жителю Туапсе вменили вербовку в террористы

По версии следствия, в июне 2023 – мае 2024 гг. парень на своей странице в одной из социальных сетей размещал и публично демонстрировал изображения и видео, содержащие атрибутику и символику запрещённых в России экстремистских организаций.

Кроме того, в январе 2025 г. он же в разговоре с знакомыми "агитировал" за запрещенную террористическую организацию и убеждал их переехать на Украину для участия в работе этой организации. Также молодой человек пытался вербовать новых сотрудников в эту же структуру.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Неоднократные пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики", "Участие в деятельности террористической организации", "Склонение и вербовка лица в совершение преступления террористической направленности". Подозреваемый задержан, признался, арестован, сообщает управление СКР по Краснодарскому краю.