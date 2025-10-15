Мазур: Томская область помогает ветеранам получить востребованную профессию, а их детям – отличное образование

15 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Армия и ВПК Томская область
Фото: max.ru/mazur_70

Мазур: Томская область помогает ветеранам получить востребованную профессию, а их детям – отличное образование

Губернатор Томской области Владимир Мазур вместе с руководителем Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Афанасьевым открыли в столице региона окружные сборы ветеранов специальной военной операции. Для обмена лучшими практиками по адаптации воинов в мирной жизни к нам съехались со всей Сибири. Об этом глава Томской области рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.
 
Он напомнил, что сибиряки во все времена сражались за Отчизну, когда решалась её судьба. В Отечественную войну 1812 года, в Великую Отечественную, в  Афганистане, на острове Даманском, на Северном Кавказе, на Ближнем Востоке сибиряки с честью выполнили долг перед Родиной, показали истинное мужество и патриотизм, своим подвигом вошли в ратную историю страны. Сегодня традиции боевого братства, доблести, отваги продолжают на передовой участники специальной военной операции, отметил Мазур.

владимир мазур, ветераны сво(2025)|Фото: max.ru/mazur_70

"Полностью разделяю мнение Дмитрия Александровича, что участники СВО – это люди, умеющие принимать решения, и которые самое главное решение в жизни для себя уже приняли – встать на защиту Родины. И задача всех и каждого – это поддержка военнослужащих на передовой и тех, кто ждёт воинов дома с Победой, поддержка тех, кто уже отдал долг стране", - подчеркнул он.
 
Губернатор отметил, что регион помогает ветеранам получить востребованную профессию и достойную работу, а детям участников СВО – отличное образование. Томская область первой в Сибири начала практическую реализацию региональной программы подготовки управленческих кадров "Наши Герои". Разработали её по аналогии с президентской программой "Время Героев", добавив модуль для волонтёров, которые наиболее активно помогают нашим защитникам решать боевые задачи.

ветераны сво(2025)|Фото: max.ru/mazur_70

"Вместе, сообща идём к безопасности и благополучию нашей страны и каждой семьи", - подчеркнул Владимир Мазур.

Теги: владимир мазур, ветераны сво, сборы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети