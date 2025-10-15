Мазур: Томская область помогает ветеранам получить востребованную профессию, а их детям – отличное образование

Губернатор Томской области Владимир Мазур вместе с руководителем Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Афанасьевым открыли в столице региона окружные сборы ветеранов специальной военной операции. Для обмена лучшими практиками по адаптации воинов в мирной жизни к нам съехались со всей Сибири. Об этом глава Томской области рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.



Он напомнил, что сибиряки во все времена сражались за Отчизну, когда решалась её судьба. В Отечественную войну 1812 года, в Великую Отечественную, в Афганистане, на острове Даманском, на Северном Кавказе, на Ближнем Востоке сибиряки с честью выполнили долг перед Родиной, показали истинное мужество и патриотизм, своим подвигом вошли в ратную историю страны. Сегодня традиции боевого братства, доблести, отваги продолжают на передовой участники специальной военной операции, отметил Мазур.

"Полностью разделяю мнение Дмитрия Александровича, что участники СВО – это люди, умеющие принимать решения, и которые самое главное решение в жизни для себя уже приняли – встать на защиту Родины. И задача всех и каждого – это поддержка военнослужащих на передовой и тех, кто ждёт воинов дома с Победой, поддержка тех, кто уже отдал долг стране", - подчеркнул он.



Губернатор отметил, что регион помогает ветеранам получить востребованную профессию и достойную работу, а детям участников СВО – отличное образование. Томская область первой в Сибири начала практическую реализацию региональной программы подготовки управленческих кадров "Наши Герои". Разработали её по аналогии с президентской программой "Время Героев", добавив модуль для волонтёров, которые наиболее активно помогают нашим защитникам решать боевые задачи.

"Вместе, сообща идём к безопасности и благополучию нашей страны и каждой семьи", - подчеркнул Владимир Мазур.