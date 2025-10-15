Состоялось очередное заседание думы городского округа города Калуги

Депутаты Думы согласовали крупную сделку муниципальному предприятию «Управление калужского троллейбуса».

Сделка будет совершена путем заключения договора с единственным поставщиком АО «Государственная транспортная лизинговая компания» на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) транспортных средств. В рамках участия Калужской области в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни», МУП «УКТ» приобретёт в лизинг 20 автобусов большой вместимости на сумму 638 млн.752 тысячи рублей.

«Благодаря федеральному проекту значительно обновился подвижной состав муниципального предприятия, на маршрутах общественного транспорта работают новые автобусы и троллейбусы, удалось повысить качество транспортного обслуживания жителей микрорайонов «Северный» и «Правобережье». Работа по развитию системы городского общественного транспорта и модернизации подвижного состава будет продолжена», – отметил председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.