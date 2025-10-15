ГК "КОРТРОС" лидирует по объемам продаж жилья в Екатеринбурге

По данным сервиса bnmap.pro, за первые девять месяцев 2025 г. ГК "КОРТРОС" реализовала в своих проектах в Академическом районе Екатеринбурга 1 тыс. 351 квартиру, что является лучшим показателем на рынке первичного жилья в городе. Всего в Екатеринбурге за три прошедших квартала было продано 14 тыс. 787 лотов в строящихся жилых комплексах. Таким образом, на проекты "КОРТРОС" пришлось 9,1% спроса.

Основная часть сделок в кварталах девелопера прошла в "Спутнике-1" и "Первом Академе" — 543 и 450 квартир соответственно. Общий объем реализованной площади — 56,6 тыс. кв. м. Средневзвешенный бюджет покупки на рынке составил 8,3 млн руб., средняя площадь — 50 кв. м. При этом особенно высоким спросом пользуются квартиры площадью от 36 до 40 кв. м в ценовом сегменте 5-6 млн руб.

"Наши покупатели — преимущественно семьи с детьми. Среди них как молодые пары, которые приобретают свое первое жилье, так и семьи, планирующие расширение. Поэтому в равной степени востребованы как функциональные компактные квартиры, так и просторные семейные форматы. Большой интерес сохраняют и наши спецпредложения, разработанные с учетом реальных потребностей покупателей. Среди способов покупки традиционно лидирует семейная ипотека. При этом особенно заметный рост мы видим по рыночной ипотеке — благодаря действительно лояльным условиям, которые мы предлагаем на рынке", — отмечает Нина Голубцова, заместитель генерального директора АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС").

Новые кварталы ГК "КОРТРОС" — часть комплексной застройки Академического района. В "Спутнике-1" уже работает школа, рядом взрослая поликлиника, музыкальная школа, кольцо трамвайной линии. "Первый Академ" находится на въезде в Академический рядом с Юго-Западным лесопарком и крупным торговым центром. Для этого квартала застройщик подготовил проектную документацию школьного комплекса.