Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба ГК &quot;КОРТРОС&quot;

ГК "КОРТРОС" лидирует по объемам продаж жилья в Екатеринбурге

По данным сервиса bnmap.pro, за первые девять месяцев 2025 г. ГК "КОРТРОС" реализовала в своих проектах в Академическом районе Екатеринбурга 1 тыс. 351 квартиру, что является лучшим показателем на рынке первичного жилья в городе. Всего в Екатеринбурге за три прошедших квартала было продано 14 тыс. 787 лотов в строящихся жилых комплексах. Таким образом, на проекты "КОРТРОС" пришлось 9,1% спроса.

Основная часть сделок в кварталах девелопера прошла в "Спутнике-1" и "Первом Академе" — 543 и 450 квартир соответственно. Общий объем реализованной площади — 56,6 тыс. кв. м. Средневзвешенный бюджет покупки на рынке составил 8,3 млн руб., средняя площадь — 50 кв. м. При этом особенно высоким спросом пользуются квартиры площадью от 36 до 40 кв. м в ценовом сегменте 5-6 млн руб.

Академический район Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

"Наши покупатели — преимущественно семьи с детьми. Среди них как молодые пары, которые приобретают свое первое жилье, так и семьи, планирующие расширение. Поэтому в равной степени востребованы как функциональные компактные квартиры, так и просторные семейные форматы. Большой интерес сохраняют и наши спецпредложения, разработанные с учетом реальных потребностей покупателей. Среди способов покупки традиционно лидирует семейная ипотека. При этом особенно заметный рост мы видим по рыночной ипотеке — благодаря действительно лояльным условиям, которые мы предлагаем на рынке", — отмечает Нина Голубцова, заместитель генерального директора АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС").

Академический район Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

Новые кварталы ГК "КОРТРОС" — часть комплексной застройки Академического района. В "Спутнике-1" уже работает школа, рядом взрослая поликлиника, музыкальная школа, кольцо трамвайной линии. "Первый Академ" находится на въезде в Академический рядом с Юго-Западным лесопарком и крупным торговым центром. Для этого квартала застройщик подготовил проектную документацию школьного комплекса.

ГК "КОРТРОС" с 2005 г. успешно развивает самый большой проект комплексного освоения территории (КОТ) в России и Европе — "Академический" в Екатеринбурге, который в 2021 г. получил статус отдельного муниципального района города. Масштаб, разнообразие и уровень продуманности инфраструктуры Академического не имеют аналогов среди жилых районов даже в более крупных городах страны. Так, в проекте уже построено свыше 2,5 млн кв. м жилья, коммерческой недвижимости и объектов социальной и спортивной инфраструктуры, включая 15 детских садов, 6 школ, 13 км пешеходных аллей, 50 га Преображенского парка, 20 км велодорожек, станцию скорой и медицинской помощи, поликлиники для взрослых и детей, музыкальную и художественную школы, Дворец дзюдо, Академию тенниса и 347 км инженерных сетей.

Теги: КОРТРОС, жилье, АО СЗ РСГ-Академическое, Первый Академ, Спутник-1


