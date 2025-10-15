В Югре суд взыскал с туроператора компенсацию за сорванную поездку в Китай

В Сургуте удовлетворён иск к ООО "Библио-Глобус Туроператор" и индивидуальному предпринимателю. Речь идёт о компенсации за сорванную поездку в Китай.

В ноябре 2024 г. истец и ИП заключили договор бронирования тура на имя истца и его попутчицы по маршруту Москва – Санья (Китай) – Москва, стоимость которого составила 224 тыс. руб. Ответчики не проинформировали истца об особенностях выезда и въезда в Китай туристов, один из которых являлся гражданином Киргизии, поездка не состоялась. Истец в суде потребовал взыскать в его пользу 402 тыс. руб.

Представитель ответчика, ООО "Библио-Глобус Туроператор", представил письменный отзыв. В нём говорилось, что истец знал о необходимости оформления визы для поездки в Китай. Исковые требования ответчик признал частично, 122 тыс. 931 руб. перевёл на депозитный счет управления судебного департамента в ХМАО-Югре.

Суд установил, что ответчики, достоверно зная гражданство попутчицы истца, въезд которой в Китай без визы запрещён, оформили тур. Ответчики не смогли доказать предоставление истцу надлежащей и достоверной информации об указанных обстоятельствах в доступной для него форме. Суд постановил взыскать с ответчиков в пользу истца 303 тыс. 508 руб. Решение пока не вступило в законную силу — туроператор подал апелляционную жалобу, говорится в telegram-канале судов Югры общей юрисдикции.