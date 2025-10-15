Глава Феодосии: Пожар на нефтебазе не представляет угрозы для жителей

Пожар на нефтебазе в Феодосии не представляет угрозы для жителей, заявил глава администрации города Владимир Ким. Объект горит уже третьи сутки.

"Угроза распространения огня с объекта отсутствует", — сказал Ким. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале оперштаба Крыма.

Специалисты Роспотребнадзора проводят замеры воздуха, его состояние остается в пределах нормы, добавил Ким.

Нефтебаза горит уже третьи сутки. Напомним, 13 октября украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Феодосии, в результате чего возникло возгорание. Сообщалось, что силами ПВО в регионе было сбито более 20 беспилотников