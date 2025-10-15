Житель Каменска-Уральского три недели прожил с девушкой с сайта знакомств, чтобы ее обокрасть

В Красногорский районный суд Каменска-Уральского поступило дело местного жителя, обокравшего девушку с сайта знакомств. На выполнение своего плана мужчине потребовалось почти четыре месяца, три недели из которых он жил вместе со своей жертвой.

Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, все началось весной 2024 года, когда 33-летний Александр Пьянков создал в приложение "ВК-Знакомства" профиль, однако выбрал для него фальшивое имя - Александр Иванов. В течение трех месяцев он общался с одной девушкой, после чего переехал жить к ней. Но уже спустя три недели девушка обнаружила пропажу. Не только Александра, но и двух своих телефонов, сумки с крупной суммой денег и автомобиля.

После обращения в полицию реальную личность мошенника удалось выяснить. Оказалось, что ранее он уже "отсидел" 11 лет в исправительной колонии за особо тяжкое преступление.

С учетом рецидива и сложения наказаний по предыдущему приговору, Александр Пьянков приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, суд частично удовлетворил гражданский иск пострадавшей, взыскав с осужденного 37 тыс. рублей материального ущерба и 5 тыс. рублей компенсации морального вреда. Угнанный автомобиль был найден и возвращен владелице еще в ходе предварительного расследования.

Приговор не вступил в законную силу.