Глава Тюменской области провёл итоговое совещание по паводкам и пожарам

Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл совещание с главами муниципалитетов. На нём подвели итоги паводкового и пожароопасного сезонов, детально проанализировали работу всех служб и определили задачи на следующий год.

Опыт показал: чёткая координация действий и профилактическая работа позволяют избежать серьёзных последствий. Важно обновить планы действий при угрозе чрезвычайных ситуаций, проверить запасы материальных ресурсов, уделить особое внимание созданию минерализованных полос вокруг населённых пунктов.

Регион продолжит развивать противопожарную службу и добровольные дружины – основу быстрой и надёжной защиты людей от огня и стихийных бедствий. Главная задача остаётся неизменной – обеспечить безопасность жителей и минимизировать последствия любых чрезвычайных ситуаций, написал губернатор в своём telegram-канале.

Ранее Моор заявил, что в 2025 г. паводок в Тюменской области стал одним из самых масштабных паводков за последние десятилетия – третий по уровню воды за 60 лет наблюдений. Синоптики заранее предупреждали о возможной угрозе, поэтому начали подготовку заблаговременно: проверили и укрепили дамбы, заготовили необходимые материалы, возвели более 25 км временных защитных сооружений. Подтопления были зафиксированы в 53 населенных пунктах девяти муниципалитетов. Пострадали 17 низководных мостов и 27 участков дорог.