Трамп утверждает, что все страны намерены выйти из БРИКС из-за пошлин США

Страны-участницы БРИКС якобы активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин, заявил президент США Дональд Трамп.

"И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС", — приводит его слова РИА Новости.

При этом уточнять, какие именно государства вышли из БРИКС, Трамп не стал.

Напомним, американский президент считает, что страны БРИКС пытаются уничтожить американскую национальную валюту, чтобы заменить ее другой. Глава государства отмечал, что если доллар США утратит статус мировой резервной валюты, это будет равносильно проигрышу в мировой войне.

Ранее Трамп пригрозил введением дополнительных ввозных пошлин в размере 10% для тех стран, которые поддержат экономическую политику БРИКС.