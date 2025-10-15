Уборочная, подготовка к зиме, нацпроекты и цифровизация. Алексей Текслер поставил задачи на областном совещании

Алексей Текслер, продолжая практику областных выездных совещаний, накануне в селе Долгодеревенском встретился с членами регионального правительства и руководителями городских и муниципальных округов.

Основные темы совещания: ход уборочной кампании, реализация нацпроектов, развитие цифровой инфраструктуры и подготовка к зимнему периоду.

Алексей Текслер сообщил, что всего в регионе собрано уже почти 2, 1 млн тонн зерна в бункерном весе. Полностью убраны зерновые в Агаповском, Варненском, Каслинском и Кизильском муниципальных округах.

«В целом по региону средняя урожайность зерна более чем на 20% превышает прошлогоднюю. Осталось убрать чуть больше 100 тысяч гектаров. По картофелю убрано 92% площадей, собрали 126 тысяч тонн, это на 20 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Успешно завершается заготовка кормов. Прошу уделить особое внимание завершению уборочной кампании. Важно эту работу завершить в срок», - подчеркнул губернатор Южного Урала.

Глава региона также напомнил, что в Челябинской области продолжают оказывать меры господдержки аграриям. В частности, субсидируется строительство и модернизация зернохранилищ (программа планируется к пролонгации до 2030 года), продолжается погектарная поддержка и компенсация покупки минеральных удобрений.

«Поддержка сельского хозяйства и вклад в развитие АПК — значимое условие обеспечения продовольственной безопасности страны. Успехи челябинских аграриев позволяют обеспечить продовольствием не только домашний регион, но и другие, а также ближнее зарубежье», — подчеркивал в интервью местным журналистам депутат Государственной Думы Владимир Павлов.

Алексей Текслер, обращаясь к участникам совещания, также напомнил о том, что в ходе состоявшейся недавно его рабочей встречи с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут прошло обсуждение вопросов развития ЮУрГАУ и реализации федерального проекта «Кадры в АПК». В частности, до 2030 года в области планируется создать 100 агротехнологических классов на основе партнерства с индустрией.

«Нужно обеспечить целевой набор (в профильные вузы и техникумы – примечание редакции). Целевых мест у нас достаточно, и мы планируем их увеличивать, но их следует заполнять в тесной связке с работой наших производителей и предприятий. Поэтому поручаю минсельхозу совместно с министерством образования и науки организовать эту работу», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор напомнил, что успехи АПК Челябинской области высоко отмечены на федеральном уровне. На Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» производители и переработчики региона завоевали 75 медалей (вместе с научным блоком), из них 39 золотых и 31 серебряная.

Ранее министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин отмечал, что аграрии Южного Урала в текущей деятельности продолжают работу по расширению взаимодействия с профильными научными организациями.

«Челябинская область успешно производит необходимый объем сельскохозяйственной продукции. Для дальнейшего стабильного развития отрасли важно ориентироваться на технологическую независимость в области генетики и селекции, биотехнологий и ветеринарных препаратов, техники и технологий», – отмечал Алексей Кобылин.

Важным вопросом областного совещания стал ход реализации нацпроектов на Южном Урале. Губернатор отметил, что уровень кассового исполнения сейчас выше прошлогодних отметок, но при этом глава региона поставил задачу обеспечить 100% кассовое исполнение.

«У нас с вами на следующий год масса задач, следующий год по бюджету для нас будет крайне сложным, поэтому надо завершить все работы этого года без сбоев. И это касается не только органов исполнительной власти. У нас много национальных проектов реализуется и на местном уровне. Также не забываем, что у нас кроме «кассы» есть еще и физические показатели. Поэтому тоже эту работу нужно завершить», - добавил Алексей Текслер.

Отдельно глава региона остановился на задачах по цифровизации.

«На портале Госуслуг до 9 ноября проводится всероссийское голосование за населенные пункты, которые необходимо в первую очередь обеспечить доступом к мобильной связи. Мы активно строим в регионе сети связи в рамках федпроекта «Устранение цифрового неравенства», до конца года обеспечим мобильным доступом к интернету 42 малых населенных пункта. Надо продолжать эту работу, вовлечь людей в голосование на портале Госуслуг. Прошу глав организовать участие жителей ваших муниципалитетов в голосовании», - призвал Алексей Текслер.

Он напомнил, что федеральное законодательство предусматривает использование сервиса «Цифровой ID» отечественного мессенджера МАХ как аналога бумажным документам в ряде жизненных ситуаций. И призвал активно проводить перевод коммуникаций в национальный мессенджер.

Также глава региона поставил задачу главам муниципалитетов усилить взаимодействие с Доброцентрами. 28 таких объектов уже действуют в регионе, готовятся к открытию еще несколько площадок.

Рассматривая ход подготовки к отопительному сезону в регионе, Алексей Текслер напомнил, что в 2025 году значительная часть работ подготовительных работы была выполнена в рамках региональной программы «Большой ремонт-74». Завершен 61 проект в 24 муниципалитетах, еще 40 — на стадии завершения. За счет дотации областного бюджета для 33 муниципалитетов закуплена дорожная техника. В рамках госпрограммы за счет областного и местных бюджетов строится более 260 километров газовых сетей, голубое топливо придет в 20 населенных пунктов Южного Урала, свыше 5000 домовладений получат возможность подключения.

«Необходимо завершить оставшиеся работы в ближайшие сроки. Недопустимо, чтобы людям приходилось покупать дрова при наличии технической возможности газоснабжения», — подчеркнул глава региона, завершая обсуждение.