15 Октября 2025
Общество Курганская область Уральский ФО
Фото: личный архив Ростислава Журавлева

Документальный фильм о военкоре Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего двора" представят на фестивале

Документальный фильм о погибшем в зоне СВО военкоре Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего двора" представят на фестивале "RТ.Док: Время наших героев" в Кургане, сообщают РИА Новости.

Уточняется, что фестиваль стартует в среду в столице Зауралья - Кургане и продлится три дня. Сообщается, что картина о Журавлеве - это фильм о том, "каким должен быть настоящий журналист". На фестивале в Кургане также будут представлены ленты военкора ВГТРК Александра Сладкова "Герои Донбасса. Четыре портрета на фоне "Спарты", военного документалиста "RТ.Док" Руслана Гусарова "Позывной Буханка". Откроет фестиваль премьера Яны Бех, фильм "Родина/Мать".

Фильм о событиях СВО решили снять после гибели военкора Журавлева.

Ростислав погиб 22 июля 2023 г. в Запорожской области в результате обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. В Кремле заявляли, что ответственность за смерть военкора лежит на киевском режиме. Уральца похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями. Позже британский журналист Стив Суини назвал убийство Ростислава Журавлева военным преступлением.

Многим Ростислав Журавлев известен как военный корреспондент и именно к этой стезе стремился он сам, но редакции Накануне.RU, с которой журналист тоже в свое время сотрудничал, больше всего запомнится его репортаж в формате путевых заметок, когда он решил пройти пешком от Тюмени, где жила его семья, до родного Екатеринбурга. В нем Журавлев раскрывал нам не телевизионную Россию — ведь между двумя довольно обеспеченными городами, находящимися близко друг от друга, лежала если не социальная пропасть, то уж точно территория больших контрастов. В глубинке практически нет работы, и многие вынуждены выживать на пособия — по безработице или на пенсию, которую как раз тогда, в 2018 году, власти решили "взять и отменить".

Теги: Ростислав Журавлев, документальный фильм, парень с нашего двора


