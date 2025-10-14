В Чайковском два работника нефтехимического предприятия пострадали от взрыва печи котельной

В Чайковском два работника нефтехимического предприятия пострадали от взрыва печи котельной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Инспекции труда Пермского края.

Установлено, что утром, 13 октября машинисты котлов выполняли работы по розжигу котла в цеху теплоснабжения и утилизации отходов нефтехимического производства углеводородов. Из-за взрыва печи у одного из пострадавших диагностированы множественные травмы тяжелой степени.

В настоящее время Ростехнадзор сформировал комиссию по расследованию группового несчастного случая, в работе которой примет участие должностное лицо Государственной Инспекции труда в Пермском крае.

"Кроме того, в связи с происшедшим несчастным случаем с работником в отношении работодателя организовано проведение незамедлительного контрольного (надзорного) мероприятия. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности" - сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев.