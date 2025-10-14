Евгений Солнцев на встрече с Валентиной Матвиенко рассказал о масштабных задачах, которые решают в Оренбуржье

"Сегодня в Москве встретился с Валентиной Ивановной Матвиенко, председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Доложил о тех целях и направлениях работы, которые закладываем в стратегию развития Оренбургской области на ближайшие 10 лет", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Одной из тем обсуждения стала завершающаяся в Оренбуржье уборочная кампания. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что регион по праву считается житницей страны и регионом, который обладает большим потенциалом развития.

"Хотелось бы услышать, как уборочная завершается, как с урожаем в этом году. Это очень важно", — сказала Валентина Матвиенко.

Также председатель Совета Федерации в ходе встречи поздравила Евгения Солнцева с избранием на должность главы региона.

«Знаю, что в ходе избирательной кампании Вы много встречались с жителями, получили много наказов. Сейчас важно их выполнить», — сказала Валентина Матвиенко.

Евгений Солнцев в свою очередь определил задачи, которые стоят перед Оренбуржьем как масштабные.

"По поручению Президента Владимира Владимировича Путина нам предстоит многое доделать по ликвидации последствий паводка. И мы обязательно выполним все задачи. Впереди решение важных экономических и социальных вопросов, в числе которых адаптация и помощь ветеранам СВО. Уверен, при поддержке федерального центра и наших жителей достигнем поставленных целей гораздо быстрее", - сказал Евгений Солнцев.