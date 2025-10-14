14 Октября 2025
Арест олигарха с австрийским гражданством

Политика За рубежом
Фото: Mike Segar/Reuters

Палестинский политик призвал ООН регулировать участие в управлении сектором Газа

Международное участие в управлении сектором Газа в послевоенный период должно регулироваться ООН, сообщают РИА Новости со ссылкой на члена исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмеда Мадждалани.

13 октября президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Этот документ призван поддержать план Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Присутствие иностранного военного контингента в секторе Газа и участие "Совета мира" в его управлении в послевоенный период должны регулироваться ООН. Необходимо также определить временные рамки их участия.

Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.

Согласно плану, сектором Газа будет управлять временный международный переходный орган - "Совет мира". В его состав войдут сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.

Теги: ООН Палестина, Израиль, сектор Газа, ХАМАС


