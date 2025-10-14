Красногорский суд зарегистрировал иск к певцу Филиппу Киркорову о компенсации морального вреда

Красногорский суд Московской области зарегистрировал иск к певцу Филиппу Киркорову о компенсации морального вреда из-за причиненного вреда жизни и здоровью, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Истцом является охранник Александр Короткий. В 2023 году СМИ сообщали, что Киркоров во время концерта Ани Лорак в "Крокус сити холл" грубо оттолкнул охранника Александра Короткого из-за чего тот получил травму. Адвокат певца Александр Добровинский сообщал, что ситуацию с охранником утрясли сразу после инцидента. После случившегося охранник написал заявление, к Киркорову приходил следователь и все решили мирно.

Согласно данным подмосковного суда, иск зарегистрирован 6 октября и на следующей день передан судье. Дата заседания не назначена.