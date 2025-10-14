Центробанк заявил, что инфляционное давление еще не приблизилось к уровню 4%

В сентябре месячный рост потребительских цен с поправкой на сезонность ускорился. Это связано с тем, что усилилось влияние временных проинфляционных факторов.

В то же время устойчивый рост цен, очищенный от разовых факторов, в целом не изменился и остается выше 4% в пересчете на год. Информация об этом опубликована в бюллетене "О чем говорят тренды", который подготовлен департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Замедление экономической активности в III квартале продолжилось. При этом динамика в разных секторах по-прежнему различается. Чтобы закрепить тенденцию к замедлению роста цен и достичь его устойчивого снижения к 4% в 2026 году, требуется поддерживать жесткость денежно-кредитных условий", - говорится в сообщении ЦБ.