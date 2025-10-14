Более 2 десятков улиц отремонтировали в Астрахани

В Астрахани в рамках реализации национальных проектов отремонтировали дороги ещё на 21 улице. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Масштабные ремонтные работы провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Последним по графику стал участок дороги по улице Куликова.

И вот его ремонт полностью завершен до начала холодов и плохой погоды в регионе. На всех объектах уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, установлены дорожные и тротуарные бордюры, а также обустроены тротуары.

"Уже формируем список дорог на следующий год. На сегодняшний день в перечень вошли улицы Боевая, Костина, Коммунистическая и отдельные участки на Набережной Приволжского Затона и Адмиралтейской. В ближайшее время будут заключены контракты, а работы начнем с апреля", - добавил Игорь Бабушкин.