14 Октября 2025
Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Российские ученые фиксируют увеличение популяции воблы в водных артериях Астраханской области

По данным Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, с момента запрета на вылов воблы увеличилась интенсивность нерестовых миграций, рыба поднялась по водотокам дельты более высоко, чем обычно – вплоть до нерестовых массивов Волго-Ахтубинской поймы. Это первые шаги на пути к восстановлению некогда огромной популяции, которая за последние десятилетия сократилась в сотни раз.

Вопрос сокращения воблы находится на особом контроле губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Для регулирования попуска воды в период половодья по нужному для Астраханской области сценарию правительством региона и лично главой региона ведется необходимая работа с Федеральным агентством водных ресурсов.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В предыдущие 5 лет в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» было расчищено 191 км водных путей, построено восемь водопропускных гидротехнических сооружений. Идут работы в рамках федерального проекта «Вода России» нового нацпроекта «Экологическое благополучие». От региона службой природопользования направлена заявка, в которую вошло 100 мероприятий по расчисткам водных объектов и 13 мероприятий по строительству гидротехнических сооружений (ГТС) в зоне западных подстепных ильменей на сумму 16 млрд рублей. Пока к реализации одобрено 14 мероприятий на сумму более двух млрд. В 2026 году планируется начать строительство 4 ГТС, в 2027 году начнутся работы по двум мероприятиям по расчисткам. К 2030 году общая протяжённость расчищенных водоёмов должна составить 97 км, количество построенных ГТС составит 7 штук.

С начала весеннего сезона ежедневно во всех районах Астраханской области проходят межведомственные рейды с участием сотрудников рыбоохраны, полиции, прокуратуры, МЧС, пограничной службы.

