Суд признал банкротом компанию ТТК-Екатеринбург, фигурирующую в деле Чернецкой

Арбитражный суд Свердловской области признал АО "Трубная торговая компания-Екатеринбург" (ТТК-Екатеринбург) банкротом. Согласно информации в картотеке, заявление на банкротство подала сама компания. Решением суда процедура наблюдения продлится до марта следующего года.

Отметим, что "ТТК-Екатеринбург" является главной компанией, фигурирующей в деле о махинациях с НДС, по которому проходит бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого - Анастасия Чернецкая. Она, как и гендиректор компании Алексей Шахмаев, а также Василий Петров проходят обвиняемыми в уголовном деле о мошенничестве.

Предварительно, компания напрямую закупала у заводов продукцию, которую отправляла в Казахстан. Однако, чтобы сумма компенсации уплаченного ранее НДС, которую компаниям выплачивает бюджет, была выше, "ТТК-Екатеринбург" вместе с другими фирмами организовывали друг с другом фиктивный документооборот на поставку товаров, после чего проводили по ним платежи. На них также оформлялся возврат НДС, передает ЕАН.