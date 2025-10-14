В Тюмени отменён Градостроительный форум

Градостроительный форум, который должен был состояться в Тюмени в ноябре, отменён.

Форум должен был состояться 6-7 ноября. Отмена связана с проведением в Тюмени Регионального дня всероссийского форума "Малая Родина – Сила России" по направлению "Урбанистика и архитектура: создавая будущее", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Форум – платформа для открытого диалога, созданная для всестороннего обсуждения темы развития городов, а также продвижения совместных инициатив. Мероприятие объединяет представителей органов государственной власти и бизнеса, экспертов в области урбанистики и архитектуры, университеты и институты развития, финансовые организации, IT компании и многих других участников, способных оказать влияние на развитие городов России.