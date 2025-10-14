14 Октября 2025
Общество Сибирский ФО В России Республика Алтай
Фото: Накануне.RU

В Республике Алтай планируют запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни

Власти Республики Алтай намерены ввести полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак и объяснил необходимость ограничений тем, что уровень смертности в республике с прошлого года превышает рождаемость.

Кроме того, планируются другие меры: ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу - до 16 часов; полный запрет алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ; запрет на открытую выкладку алкоголя и табака в прикассовой зоне; закрытие всех "наливаек" в жилом секторе; полный запрет на продажу курительных смесей, вейпов и компонентов к ним.

"У нас нет цели закрыть ту или иную точку или торговую сеть. Магазинам, которые сегодня торгуют алкоголем в жилых домах и возле школ, предложим перейти на продажу продуктов. Такие примеры есть в регионах России, и они работают", - написал Турчак в своем телеграм-канале.

Напомним, в августе губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который ведет в регионе антиалкогольную кампанию, объявил, что сеть "Красное и Белое" прекращает деятельность в области. С марта 2025 года в регионе действуют жесткие ограничения: алкоголь в будни продают только с 12:00 до 14:00, а алкомаркеты запрещены в жилых домах и подвалах.

Теги: алтай, алкоголь, ограничения


