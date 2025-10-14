Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на 9%

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области продолжает снижаться. Количество зарегистрированных случаев заболевания острыми респираторами инфекциями составляет 29 тыс., что на 9% ниже показателей прошлой недели. 14 тыс. заболевших проживают в Екатеринбурге.

При этом, как отмечают в Роспотребнадзоре, сегодняшние показатели все равно на 9% выше среднего многолетнего уровня. Большая часть заразившихся по-прежнему дети - 57%.

За неделю было обследовано 503 человека: доминирует риновирус. Также были обнаружены вирусы парагриппа, covid-19, аденовирусы и другие. Несмотря на это, специалисты управления Роспотребнадзора расценивают ситуацию как прогнозируемую и управляемую.

Чтобы защитить себя и близких от болезни, необходимо:

пройти вакцинацию от гриппа;

регулярно и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать спиртосодержащим средством;

не забывать о социальной дистанции в местах скопления людей;

соблюдать меры предосторожности при уходе за больным членом семьи;

вести здоровый образ жизни.

При появлении любых признаков болезни нужно оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.