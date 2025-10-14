В Тюменской области соглашение власти и профсоюзов продлено до 2028-го

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о подписании дополнительного соглашения между правительством региона, объединением профсоюзов и объединением работодателей.

Документ продлевает действие Регионального трёхстороннего соглашения до 2028 г. Оно определяет, как власть, бизнес и профсоюзы совместно решают вопросы занятости, оплаты труда и социальной поддержки жителей.

В соглашение внесены новые пункты. Среди них – дополнительная защита участников специальной военной операции и их семей, развитие наставничества, поддержка молодых работников и укрепление семейных ценностей. Также закреплены обязательства работодателей по созданию условий для профессионального роста сотрудников и адаптации молодых специалистов.

"Работу по развитию кадрового потенциала в регионе ведём в том числе в рамках реализации нацпроекта "Кадры". Укрепление социального партнёрства между властью, профсоюзами и работодателями в Тюменской области продолжаем", - написал губернатор в своём telegram-канале.

В прошлый раз такое соглашение подписано в ноябре 2022 г. на три года. Тогда после завершения торжественной церемонии подписания соглашения Александр Моор встретился с представителями отраслевых профсоюзных организаций Тюменской области.

"У нас с вами общие цели – обеспечение благосостояния и улучшение условий жизни земляков, развитие экономики и социальной сферы. В полной мере эти задачи можно решить, опираясь на общественные институты и при тесном взаимодействии власти и работодателей. Важна уверенность в завтрашнем дне. Тюменская область должна оставаться стабильно развивающимся регионом. Для этого у нас есть все возможности и предпосылки", – обратился к профсоюзным активистам глава региона.