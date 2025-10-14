Садовничий призвал ограничить прием в вуз олимпиадников

Российский совет ректоров выступил с предложениями по ограничению приема олимпиадников на некоторые специальности. Об этом на заседании совета сообщил его глава ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

Он отметил неравномерность распределения олимпиадников по вузам. Свыше 60% из них приходится на 10 ведущих вузов в Москве и Санкт-Петербурге. Притом что общее количество победителей и призеров олимпиад, зачисленных без вступительных экзаменов, составляет менее 1,5% от количества бюджетных мест.

Совет предложил рекомендовать вузам в следующем учебном году ограничить прием на направления подготовки, где доля олимпиадников превысила в этом году 50% от общего набора студентов. Там следует вообще пересмотреть возможность поступления без экзаменов.

В последние году наблюдается тенденция роста числа абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, в том числе олимпиадников. Так, в МГТУ им. Баумана поступили 520 олимпиадников, что на 60% больше, чем годом ранее.

В 2024 году ректоры вузов уже поднимали вопрос о том, что в вузы поступают много призеров и победителей олимпиад, так что снижается количество мест, на которые могут претендовать другие выпускники по итогам ЕГЭ. В Минобрнауки пообещали изучить вопрос, учтя мнение профессионального сообщества.