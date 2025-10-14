Названы самые выгодные для отпуска месяцы 2026 года

Названы месяцы 2026 г., в которые россиянам лучше всего уходить в отпуск.

"Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будет апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Самым невыгодным месяцем традиционно будет январь. Чуть лучше – май и февраль", - сказал ТАСС руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Если россиянин решит использовать отпуск в эти месяцы, то может потерять в деньгах (при выплате отпускных) по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить заработную плату за отработанное время.

Спрос на туры в Китай после объявления об отмене виз между РФ и КНР растёт на 40-50%, самостоятельные бронирования отелей и покупка билетов в Китай выросли в моменте в два раза, такие цифры фиксируют участники рынка. Что касается других выездных направлений в осенний период (организованный туризм), то тут лидеры - Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд.

Летом же помимо Турции (на неё пришлось около 58% выездного организованного турпотока) и Египта пользовались популярностью Абхазия и Вьетнам. Средняя стоимость тура на двоих на неделю составила 140-240 тыс. руб. Прирост турпотока почти на 20% обусловлен курсом рубля. За пять месяцев (май-сентябрь) организованно за границу было совершено 6,5-7 млн поездок, а всего за этот же период из страны выехало 9 млн россиян, то есть доля туристов – основная. При этом цены на заграничные туры выросли на 5-15%. Также на четверть выросли и бронирования жилья за рубежом через отечественные сервисы.