Песков: РФ продолжает СВО за неимением альтернатив

Россия продолжает СВО за неимением альтернатив, при этом готова к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Так или иначе, Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее французский лидер заявил, что если Россия не выразит готовность к переговорам, ей придется за это расплачиваться, пишет РИА Новости.

В конце сентября Песков заявил, что пауза в переговорах с Украиной возникла по причине нежелания киевского режима продолжать диалог. До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Москву в отказе от встреч по урегулированию ситуации вокруг Украины в последние недели.