В Екатеринбурге хотят утвердить единый внешний вид для уличных туалетов

В администрации Екатеринбурга прозвучало предложение об утверждении единого стандарта для внешнего вида будок охраны на парковках и туалетов. Инициатором стал директор департамента потребительского рынка и услуг города Максим Чаплыгин, который озвучил свою идею на заседании комиссии по экономическому развитию и инвестициям думы.

"Можно выйти на то, чтобы установить требования для других нестационарных объектов в Екатеринбурге", - отметил Чаплыгин.

Он также добавил, что департамент уже обратился с этим предложениям в городской департамент архитектуры.

В то же время, директор МБУ "Городская служба автопарковок" Марина Ярулина объяснила, что невзрачный вид "мобильных бытовых зданий" обусловлен недостаточным финансированием организации, при этом сами объекты соответствуют всем стандартам законодательства.

По решению депутатов, вопрос снова поднимут на следующей комиссии, где заодно и обсудят как саму идею, так и предполагаемые стандарты.