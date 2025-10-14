Науки в вузах почти нет, признали преподаватели

Преподаватели вузов признали, что науки в них почти нет, заниматься научными исследованиями очень затруднительно, а молодежь не хочет идти в науку. Такие результаты приводятся в статье "Наука глазами преподавателей российских классических университетов", опубликованной в журнале "Высшее образование в России".

Было опрошено 60 преподавателей из четырех вузов: МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, Томского государственного университета (ТГУ) и Казанского федерального университета (КФУ). 62% из них были докторами наук, 38% - кандидатами наук, гуманитариев и технарей примерно поровну. Преподавателям была предоставлена свобода в выборе того, что они готовы рассказать о состоянии науки в своем университете. Подавляющее большинство из них затрагивали три основные темы: формализацию и бюрократизацию, особенности финансирования и сложности привлечения в науку молодежи.

Формализация выражается в том, что руководство требует выполнения формальных показателей, а не реальной работы. Бюрократизация связана с отчетностью, которая только растет. Что касается финансирования, то вузы заставляют действовать в коммерческой логике, зарабатывая на грантах. Мнения ученых на сей счет весьма показательны:

"Система грантового финансирования рассчитана на конкуренцию внутри университета. Что вот эти получат грант, а другие не получат, потому что эти лучше написали заявку, эти хуже написали заявку. Неважно, что одни занимаются асинхронными двигателями, другие занимаются роботами. У этих уже был грант, значит, им дадим новый. А у этих не было, значит, им точно не дадим. Деньги к деньгам, ну и т.д.", - рассказал доктор физико-математических наук из СПбГУ.

"Грантовая система – это совершенно уродливая система, которая не интересуется конечным результатом, а интересуется количеством печатных работ, опубликованных якобы по итогам выполнения заявки", - говорит другой доктор из того же вуза.

"Система грантов – это пагубная система. На грантах кадров не вырастишь, вырастишь грантохватателей", - считает доктор исторических наук из ТГУ.

Что касается нежелания выпускников идти в науку, все объясняется просто: научные исследования низко оплачиваются, по сути никому не нужны, а заработать в науке почти невозможно.

"Аспиранту совершенно неинтересно бесплатно терять четыре года, а преподавателю абсолютно неинтересно бесплатно работать. Никто и не идет в аспирантуру", - подчеркивает доктор физико-математических наук из СПбГУ.

"Сейчас мы аспирантов не видим, они не могут жить на 8–9 тыс. рублей. Это смешно. Печальный вывод, что аспирантура – это не поколение людей, которые придут в науку и образование. На 90% они где-то работают", - признает доктор экономических наук из МГУ.

В 2015-2023 гг. число кандидатов наук, выполнявших научные исследования и разработки, упало с 83 тыс. до 70 тыс. (на 17%), а докторов наук — с 4,4 тыс. до 1,2 тыс. (почти в 4 раза). Общее же количество исследователей снизилось на 10%. То есть наблюдается интересная закономерность: при продвижении по ступеням "научной иерархии" происходит отпадение ученых от науки. Их словно изымают из науки или создают такие условия, чтобы отбивать охоту заниматься наукой.

В 2023 году РАН представила доклад, из которого следует, что молодые исследователи не видят перспектив в науке и уходят из нее. Молодежь удается только привлечь в науку, но не удержать. Среди ученых до 29 лет будущее науки через год как мрачное или очень мрачное оценивали 64%. А 55% молодых исследователей не верили в возможность реализовать собственные профессиональные планы в науке. Сегодня результаты опроса едва ли улучшатся. Средний возраст исследователей в России сегодня составляет 46 лет, что на 5 лет больше, чем средний возраст занятых в экономике.