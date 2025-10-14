Умер гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин

В возрасте 68 лет умер гимнаст, преподаватель РГПУ имени Герцена Александр Дитятин.

"Александр Николаевич – гордость нашего вуза и всей страны. Он был не только талантливым спортсменом, но и прекрасным наставником, который щедро делился своими знаниями и опытом со студентами. Его преданность делу, профессионализм и человеческие качества снискали ему заслуженное уважение и любовь коллег и учеников", - цитирует пресс-служба вуза ректора РГПУ Сергея Тарасова.

Дитятин родился 7 августа 1957 г. в Ленинграде. В 1975 г. выиграл золото взрослого чемпионата Европы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях, серебро – в упражнениях на брусьях, бронзу – в личном многоборье и упражнениях на кольцах. В 1979 г. на первенстве Европы завоевал четыре медали: три золота и одно серебро (упражнения на брусьях). В 1976 г. стал двукратным серебряным призером XXI летних Олимпийских игр, в 1980 г. на XXII летней Олимпиаде спортсмен первым в истории выиграл медали во всех восьми видах программы.

В 1978 г. стал серебряным призёром чемпионата мира в командных соревнованиях и упражнениях на кольцах, бронзовым призёром — в личном многоборье и вольных упражнениях. В дальнейшем завоевал на мировых первенствах ещё семь золотых медалей (1979 и 1981 гг.) и одну бронзовую награду (1979 г.). В 1983 году Александр Дитятин завершил спортивные выступления и сосредоточился на тренерской и преподавательской деятельности.