Объект энергетики поврежден при отражении атаки БПЛА в Нижегородской области

Объект энергетики получил повреждение в Нижегородской области в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, ненадолго отключалась электроэнергия, сейчас электроснабжение восстановлено. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Минобороны, за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 40 украинских БПЛА над регионами России, в том числе три - над Нижегородской областью.