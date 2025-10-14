14 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржец лишился 3 миллионов, пытаясь купить машину за границей онлайн

Житель Екатеринбурга потерял боле 3 млн рублей, решившись купить машину из-за рубежа через онлайн-сделку. Подробнее об этом сообщает пресс-служба городского УМВД, куда и обратился пострадавший, рассказав о мошенниках.

По словам 37-летнего уральца, все началось в июне, когда он, решив купить новый автомобиль, оставил соответствующую заявку в одном из Telegram-каналов, предлагающих подбор машины из-за рубежа "Под ключ". Вскоре ему написал неизвестный, предложивший перейти в WhatsApp, где оба могли бы обсудить модель авто и условия оплаты. Прояснив все детали, екатеринбуржцу прислали копию договора с неким ООО на перевозку машины из Европы. В качестве депозита пострадавший внес 365 тыс. 399 рублей на указанный в сообщении счет.

После этого мужчина решил купить автомобиль и для своей супруги, оплатив депозит в 755 тыс. рублей и внеся оставшуюся сумму за оба транспорта. Однако, после этого ему неожиданно пришло сообщение о блокировке счетов. Для продолжения сделки с потерпевшего потребовали дополнительную оплату.

Тогда екатеринбуржец уже напрямую обратился в представительство организации, от лица которой с ним "заключались" договоры, с письменной претензией, а также требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Однако, к его удивлению в компании ему сообщили, что никто из их менеджеров с ним не работал, и мужчина стал жертвой мошенников. Общая сумма, которую потерял автолюбитель составила 3 млн 180 тыс. 999 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Полиция напоминает жителям Екатеринбурга о необходимости соблюдать осторожность при совершении online-покупок, не доверять "срочным" звонкам и не разглашать личные данные. Представители банков, силовых структур, сотовых операторов или портала "Госуслуги" никогда не запрашивают переводы на "безопасные счета" — все подобные требования являются мошенническими действиями.

Теги: Екатеринбург, мошенничество, машина, автомобиль, покупка


