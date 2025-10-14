В Южноуральске заброшено кладбище с могилами ветеранов

В Южноуральске чиновники забросили кладбище с захоронениями ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом Накануне.RU сообщили в отделении "Народного фронта Челябинской области".

Кладбище находится в селе Летягино Южноуральского городского округа. Территория погоста заросла кустарником и старыми деревьями, которые падают на могилы и разрушают памятники.

Одно из таких деревьев сломало мемориал на могиле ветерана Григория Копылова, прошедшего всю войну без единого ранения и награжденного Орденом "Красная звезда", а также медалями "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией". Его 76-летняя дочь уже несколько лет пытается добиться благоустройства кладбища, но безрезультатно.

Жители обращались к главе Южноуральска Ярославу Куленко еще в октябре 2024 года. Тогда чиновники пообещали выделить средства в 2025 году, но ситуация так и не изменилась. Женщина самостоятельно заплатила 5 тыс. рублей за восстановление памятника и поддерживает территорию возле могилы своими силами.

Представители "Народного фронта" направили обращение в администрацию Южноуральска с требованием обеспечить регулярное содержание территории кладбища и восстановить порядок на месте захоронений героев войны.