14 Октября 2025
Экономика Омская область
Фото: омскийрайон.рф

Дорожные работы в Омском районе: очистка от первого снега, ремонт и обновление дорожного покрытия

О ходе ремонтных работ в Омском район рассказал в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Геннадий Долматов.

Так, на прошлой неделе в Магистральном специалисты провели отсыпку дорог вдоль улиц Янтарная, 70 лет Победы и Лавандовая. Важно отметить, что обновление дорожного покрытия здесь - это результат плодотворного сотрудничества жителей и администрации поселения. Активные жители поселения доставили к месту работ инертный материал, а местная администрация организовала необходимую технику.

В Чернолучинском городском поселении провели расчистку автодорог от первого в этом году снега, работы проводили 10 и 11 октября. С участием единицы спецтехники исполнитель провел очистку за 6 часов. Всего привели в порядок Курортную, Пионерскую, Сосновую, Торговую и Поселковую.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Также уборку первых снежны осадков проводили в селе Новотроицком. Здесь за 4 часа трактор привел в порядок улицы Центральную, Новую и Ленина. В дальнейшем, заверил глава Александр Волков, спецтехника будет осуществлять выезды по мере необходимости, в зависимости от погодных условий.

В населенном пункте Дружино был проведен целый комплекс работ.  Как рассказали сотрудники местной администрации, здесь ликвидировали скопления отходов на территориях мусорных площадок, провели вывоз растительно-древесных отходов с улиц Октябрьской, Молодежной, Центральной, Стрельникова, Лаптева и Кленовой.  Также были установлены новые малые игровые формы на детских площадках в Горячем Ключе, Мельничном и Красной Горке и проведен ремонт дорожного покрытия части улицы Советской в центральном населенном пункте.

Также дорожные работы велись на участке протяженностью 205 метров – от Набережной до Тюкалинской. Для максимально оперативного проведения ремонта, движение автомобилей на этой дороге временно перекрывали. Укладка асфальта была завершена раньше намеченного срока.

Теги: геннадий долматов, дорожные работы, ремонт, расчистка автодорог


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

