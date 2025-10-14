"Стрежевой - не деревня аборигенов": В Сибири мэр раскритиковал агитацию о наборе контрактников в Югре

Мэр Стрежевого (город в Томской области вблизи границы этого региона с Югрой) Валерий Дениченко раскритиковал манеру расклейки объявлений о наборе контрактников в Югре.

"Опять какие-то негодяи залепили наш город объявлениями. На этот раз – не ярмарка, а набор контрактников. Но подход ровно тот же – наплевательское отношение к действующим правилам и нормам. Лепят, куда придётся. Совершенно не задумываются о том, что кому-то предстоит всё восстанавливать", - написал политик в своём telegram-канале.

В связи с этим он обратился к коллегам из ХМАО.

"Проводите, пожалуйста, свою агитацию с соблюдением норм действующего законодательства. Стрежевой – не деревня аборигенов, в которой можно спокойно насвинячить. Прошу прощения за выражения, но это уже не в первый раз. Мы себе ничего подобного по отношению к населенным пунктам ХМАО не позволяем. За информацию о личности расклейщиков гарантируем скромное вознаграждение. С соблюдением полной анонимности", - подытожил Дениченко.