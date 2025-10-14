14 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Спортсменку в Верхней Пышме избили двое неизвестных

В Верхней Пышме двое неизвестных напали на спортсменку на лыжероллерной трассе в Манином парке и избили. Об этом рассказала сама пострадавшая, после чего написала заявление в полицию.

Как передает ее слова "4 Канал", инцидент произошел накануне. Спускаясь по трассе, девушка подала сигнал копьями палок паре впереди и даже несколько раз прошлась по асфальту. Мужчина с женщиной ее заметили, но продолжили идти рядом с обочиной, не оборачиваясь. Тогда спортсменка выбрала для себя наиболее безопасную траекторию движения и проехала мимо пары, никого не задев.

Однако, так не показалось самой паре. Спустя время незнакомцы ее нагнали и преградили путь.

"Женщина схватила меня за одежду в районе плеч и несколько раз пнула в живот ногой. Затем вывернула мне правую руку вместе с пристегнутой к ней палкой и вновь пнула. Все физические удары наносила женщина, мужчина стоял поодаль и поддакивал, никак не останавливая происходящее. Мне удалось снять палки и роллеры и применить самозащиту. Потом они напали на меня вдвоем, мужчина ударил по лицу, попал по носу, из которого пошла кровь. Затем сломал палку, которой я пыталась себя защитить", – рассказала пострадавшая.

Остановить избиение удалось только через 20 минут, когда мимо проезжал другой спортсмен и попытался успокоить агрессоров. После этого пара ушла. Сама же спортсменка предполагает, что женщине могло показаться, что она ее задела, когда проезжала мимо, из-за чего та вспылила и решила отомстить.

Теги: Верхняя Пышма, спортсменка, избиение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

