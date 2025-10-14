СМИ: США могут поставить Украине только от 20 до 50 ракет Tomahawk

США смогут поставить Киеву только от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk, что не окажет решающего влияния на динамику военных действий, сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков.

По данным экспертов, это связано с тем, что из 200 ракет, закупленных Пентагоном с 2022 года, более 120 уже израсходованы. А в бюджете на 2026 года Пентагон запросил финансирование всего на 57 ракет Tomahawk, передает РИА Новости.

Как заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай", поставки "томагавков" не изменят соотношение сил на поле боя, но станут новым этапом эскалации, это нанесет ущерб отношениям РФ и США, потому что применять их на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно. Россия же будет сбивать эти ракеты. Между тем, военные эксперты не уверены, что ВСУ вообще смогут использовать эти ракеты, даже если их передадут.